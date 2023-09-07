Обмеження виїзду жінок за кордон: хто може ухвалити рішення

Так, військовозобов'язаним жінкам можуть обмежити виїзд за кордон. Однак має бути ухвалене відповідне рішення.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Це і вище військово-політичне керівництво. Це і клопотання того міністерства, яке займається цим питанням", – сказав речник.

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Звісно, продовжив він, що це може бути винесено на розгляд уряду для внесення змін до правил перетину державного кордону України.

Раніше у ДПСУ зазначили, що наразі заборона щодо виїзду за кордон стосується лише чоловіків від 18-60 років. Щодо жінок, які від 1 жовтня повинні стати на військовий облік, такого рішення Кабміну немає.

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