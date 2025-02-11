Обмежено придатні мають довести свій статус: адвокат пояснив, що для цього потрібно

На сьогодні обмежено придатні повинні мати свіжі медичні документи, щоб довести свій статус.

Про це він в етері "Еспресо" розповів кандидат юридичних наук, адвокат Євген Филипець.

"Станом на сьогодні внесених змін ми не бачимо, особи, які не пройшли ВЛК до 4 лютого потенційно можуть підлягати відповідальності за невчасне, власне, проходження медичного огляду. Звідки береться ця проблема? Вона береться з того, що ще дев'ять місяців тому були внесені зміни в законодавство, де ліквідували такий статус, як обмежено придатний. І таких чоловіків віком 18-60 років, увага: зобов'язали, точніше, не зобов'язали, а написали в законі, що такі чоловіки підлягають медичному огляду впродовж дев'яти місяців. І оце слово “підлягають” є ключовим, власне, в тому, чи є вони порушниками закону, чи немає, власне, складу порушення. Тому що підлягає, як на мене, то це означає, що особа фактично може бути запрошена в ТЦК та СП для проведення, власне, такого медичного огляду. А це запрошення має виявлятися у повістці", – зазначив він.

Євген Филипець зауважив, що ключова проблема стосувалася саме заброньованих осіб.

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"Тому що до 28 лютого люди мають бронь. Після цього нові правила. І відповідно до 28-го, в період між 4 лютого і 28 лютого, можна потрапити в категорію порушника правил військового обліку, і система вас не забронює. Тому всі так активно, хто мали бронювання, рухались до ТЦК та СП самостійно для того, щоби пройти це ВЛК. Але бачимо з офіційних заяв посадових осіб, які вказують на те, що непроходження такого ВЛК буде правопорушенням. Тому, як на мене, тут практика буде різна, дуже суб'єктивна, по кожному ТЦК вона буде різна, але станом на сьогодні можемо лише констатувати одне, що цей обов'язок, він все ж таки буде, напевно, залишатися за людьми, і до 5 травня чи до 5 червня, до якогось там п'ятого числа місяця, доки хочуть продовжити цей проміжок часу", – сказав він.

За словами адвоката, наразі людям, які є обмежено придатними необхідно мати свіжі медичні документи, щоб довести свій статус.

"Тому на сьогодні люди, які хворіють, бо обмежено придатний – це особа, яка хворіла, і в принципі вона має якусь хворобу, повинен забезпечити нормальний об'єктивний розгляд медичної комісії. Для цього потрібно мати свіжі медичні документи, мати відповідно зібрані для того, щоб довести те, що ви перебуваєте в цьому статусі обмежено придатного, а зараз це називатиметься придатний до військової служби, там частина забезпечення і довгий перелік", – резюмував Филипець.

Несвоєчасне проходження ВЛК стане адміністративним порушенням. Однак, натомість у владі продовжують терміни проходження ВЛК для обмежено придатних. Ба більше, співробітників ТЦК та ВЛК також планують карати за порушення правил мобілізації. Усі деталі – у матеріалі ТСН.ua.

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