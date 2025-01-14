Обмежено придатні мають пройти ВЛК до 5 лютого: як покарають у разі відмови

Особи, які мають статус "обмежено придатних" до військової служби мають пройти ВЛК і актуалізувати свій статус до 5 лютого 2025 року. Якщо ж вони цього не зроблять, то можуть отримати штраф у розмірі 17-25 тисяч гривень.

Чи будуть автоматично виписувати цей штраф обмежено придатним уже наступного дня, 6 лютого, розповів військовий юрист Тарас Боровський в ефірі День.LIVE.

За його словами, у законі не зовсім чітко визначено: чи потрібно військовозобов'язаним особам самостійно йти до ТЦК, чи їх викличуть повісткою.

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"Закон трошки заплутався у плані того, на кого покладається обов'язок: чи вони мають прийти до ТЦК чи ТЦК викликає їх повісткою. Чи вони мають прийти, чи ТЦК має відправити їх на ВЛК. Все це викликає питання", – пояснив юрист.

При цьому Боровський попередив, що чоловіки, які не актуалізують дані про "обмежену придатність", можуть отримати штраф, адже це порушення правил військового обліку. Але він вважає, що автоматично 6 лютого цей штраф нікому "не прилетить".

Раніше ТСН.ua зібрав все, що відомо про те, хто повинен повторно пройти ВЛК після того, як в Україні скасували статус військовозобов'язаних "обмежено придатний".

Нагадаємо, що у травні 2024 року статус "обмежено придатний" був скасований.

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