Обмежено придатних штрафуватимуть навіть без повістки: яка відповідальність за непройдену ВЛК

За словами Веніславського, обмежено придатні громадяни мали достатньо часу, щоб пройти повторну ВЛК до 5 лютого.

Обмежено придатні до військової служби чоловіки мають пройти повторний медогляд до 5 лютого 2025 року. При цьому не варто чекати на повістку від ТЦК, адже за законом відповідальність за проходження ВЛК покладається саме на військовозобов'язаних, на відміну від тих, хто підлягає мобілізації, яких на медогляд зобов'язаний відправити військкомат.

Про це розповів член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі для "РБК-Україна".

Веніславський зауважив, що до закінчення терміну, який законом виділено на проходження повторного медогляду, залишилось менш ніж три тижні. В разі невиконання цієї вимоги закону на військовозобов'язаних чекає штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

"Цей закон набув чинності. 9 місяців спливає. Відповідно, природно виникає питання до тих, хто не виконав вимогу закону. Якогось окремого регулювання на рівні Кабміну це не потребує. Тут жодної колізії немає", – зазначив він.

Нардеп зауважив, що обмежено придатні військовозобов'язані не мають жодних юридичних підстав для оскарження чи виправдань, адже за 9 місяців можна було знайти час для проходження ВЛК.

"Громадяни мали час, щоб виконати вимогу закону. Хто не виконав – далі буде притягатися до відповідальності за невиконання тих чи інших положень законодавства", – наголосив Веніславський.

За його словами, постанова Кабміну, яка передбачає виклик через повістку, регулює виконання мобілізаційних заходів. Тобто йдеться про випадок, коли ТЦК відправляє повістку на проходження ВЛК військовозобов'язаному, який підлягає призову під час мобілізації.

"Ми говоримо про іншу категорію, яких не треба викликати, бо їх ніхто не мобілізує. Вони мали виконати норму закону та прийти на ВЛК", – пояснив нардеп.

Нагадаємо, за словами докторки юридичних наук Наталі Опольської, чинним законодавством не передбачено, що військовозобов’язаний має проявляти ініціативу з проходження медичного огляду, а навпаки вказано, що це обов’язок ТЦК та СП направити на ВЛК. Тому обмежено придатні чоловіки, які не отримували повістку на проходження повторної ВЛК, не можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за непройдений повторний медогляд.

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