Обмежено придатних українців до 25 років не братимуть до війська: що буде з уже мобілізованими

В Україні обіцяють припинити мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком до 25 років.

В Україні припинять мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком до 25 років. Відповідний указ видасть Міністерство оборони.

Це анонсував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу.

Він розповів, що Рада провела закриту нараду з військовими, під час якої обговорювали мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком до 25 років.

"Насамперед Збройні сили не мобілізуватимуть таких осіб від 18 до 25 років. Це буде викладено в указі Міноборони, який вони обіцяли видати до кінця цього тижня", - зазначив Стефанчук.

Крім того, тих обмежено придатних до 25 років, яких вже мобілізували, не відправлятимуть на штурми чи інші операції, пов'язані з підвищеним ризиком для їхнього життя та здоров'я.

Він зазначив, що на законодавчому рівні буде розроблено механізм ротації та заміни вже мобілізованих. Також планується обговорити питання відстрочки, щоб вивезти мобілізованих та замінити їх навченими бійцями.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко повідомив, що ТЦК вже отримали наказ від Міноборони не мобілізувати хлопців 18-25 років, які мали статус військовозобов'язаних і були визнані обмежено придатними до військової служби.

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