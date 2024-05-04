Обмежено придатних вже немає: що чекає на військових та військовозобовʼязаних, які мають цей статус

В Міноборони дали детальне роз'яснення, як будуть визначати придатність військовозобов'язаних.

Міністерство оборони України внесло зміни до свого наказу №402, який регламентує роботу військово-лікарських комісій (ВЛК). Ці зміни набирають чинності 4 травня – одночасно з ухваленим 21 березня законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня (опублікований документ був 3 квітня).

Про це повідомили в Міноборони.

Головною новацією документа є те, що майже повністю (за винятком чотирьох випадків) скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями "непридатний" та "обмежено придатний" (а також "обмежено придатний" чи "придатний").

Водночас встановлюються обмеження щодо особливостей проходження служби відповідно до стану здоров’я.

А саме:

придатні (повністю)

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони

Переглянуті критерії придатності:

оновлені критерії побудовані на поєднанні Міжнародного класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я МКХ-10 та ступеню порушення функцій. Довідник МКХ-10 містить декілька тисяч діагнозів

у кожній групі захворювань можуть бути як придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій

переглянуто вимоги до стану здоров’я військовослужбовців Десантно-штурмових військ, Морської піхоти в особливий період

визначено вимоги до стану здоров’я військовослужбовців, які проходять службу (відбираються для проходження служби) у штурмових підрозділах Сухопутних військ та Сил територіальної оборони ЗС України.

впровадження принципів прозорості, неупередженості, доброчесності, відповідальності

врегульовані висновки ВЛК при встановленні причинного зв'язку травм під час полону

змінена процедура оскарження постанов ВЛК

Крім того, фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності. Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися лише чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви.

Ступінь придатності до військової служби встановлюється ВЛК відповідно до розкладу хвороб, пояснення до розкладу хвороб та таблиці додаткових вимог до стану здоровʼя (додатки 1-3 Положення про ВЛЕ в ЗСУ).

До 4 лютого 2025 року чоловіки віком 18-60 років, що мали статус "обмежено придатний" мають пройти ВЛК.

Людина не приходить до ВЛК за власною ініціативою. Направлення на ВЛК має надати:

для військовозобов'язаного - ТЦК та СП

для військовослужбовця - командир частини або заклад охорони здоров'я, в якому військовослужбовець проходить лікування або реабілітацію, ТЦК та СП, в якому він стоїть на обліку під час своєї відпустки

Нагадаємо, 4 травня в Україні набули чинності зміни до законодавства, згідно з якими скасовується статус "обмежено придатний" до військової служби.

Скасування статусу обмежено придатний передбачено законом № 3621-IX, який було опубліковано 4 квітня після підписання президентом Володимиром Зеленським.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Обмежено придатних" більше немає! Але бігти до військкомату не треба!

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