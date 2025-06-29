"Обмежує право на самооборону": у МЗС пояснили відмову України від заборони протипіхотних мін

Росіяни використовують протипіхотні міни у війні / © Associated Press

Реклама

Ратифікована Україною «Оттавська конвенція», яка забороняє застосування протипіхотних мін, обмежує право на самооборону під час протистояння російській агресії.

На цьому наголосили в українському МЗС, пояснюючи причини виходу Києва із цієї міжнародної домовленості.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Російська Федерація, не будучи державою-учасницею Оттавської конвенції, широко використовує протипіхотні міни як метод ведення війни.

Реклама

«З 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави, масове використання нею таких засобів створило асиметричну перевагу для агресора», — йдеться у заяві МЗС.

При цьому українські дипломати додали, що на час підписання та ратифікації нашою державою Оттавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені.

«Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН», — наголосили в МЗС.

В українському МЗС нагадали, що деякі держави ЄС, зокрема Латвія, Литва, Естонія, Польща та Фінляндія, також ухвалили спільне політичне рішення щодо виходу з Оттавської конвенції через загрозу з боку РФ.

Реклама

«Враховуючи безумовний пріоритет оборони нашої держави від жорсткої російської агресії, нашої землі від окупації, а людей — від жахливих російських звірств, Україна ухвалила непросте, але необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов’язань за Оттавською конвенцією. Переконані, що цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави», — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.