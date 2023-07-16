Обмілілий Північно-Кримський канал після підриву Каховської ГЕС: який вигляд має – фото

У Мережі опублікували фото Північно-Кримського каналу, який сильно обмілів після підриву окупантами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.

Фото опублікував Telegram-канал "Крымский ветер".

На кадрах зображена ділянка каналу у районі села Семисотка окупованого Криму.

На дні каналу видніються залишки води, вкриті різними прісноводними рослинами.

Обмілілий Північно-Кримський канал. Фото/Telegram: "Крымский ветер".

Обмілілий Північно-Кримський канал. Фото/Telegram: "Крымский ветер".

Обмілілий Північно-Кримський канал. Фото/Telegram: "Крымский ветер".

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Секретар РНБО Олексій Данілов говорить, що Крим залишиться без води на найближчі три-десять років, адже постачання води до півострова стане фізично неможливим.

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