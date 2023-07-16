Обмілілий Північно-Кримський канал після підриву Каховської ГЕС: який вигляд має – фото

Фото обмілілого Північно-Кримського каналу.
У Мережі опублікували фото Північно-Кримського каналу, який сильно обмілів після підриву окупантами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.
Фото опублікував Telegram-канал "Крымский ветер".
На кадрах зображена ділянка каналу у районі села Семисотка окупованого Криму.
На дні каналу видніються залишки води, вкриті різними прісноводними рослинами.
Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Секретар РНБО Олексій Данілов говорить, що Крим залишиться без води на найближчі три-десять років, адже постачання води до півострова стане фізично неможливим.
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