Обмін "1000 на 1000": в СБУ розповіли про підготовку до повернення полонених українців

Україна готується повернути з полону 1000 захисників / Фото одного з попередніх обмінів полоненими / © СБУ

Реклама

Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при СБУ вже готується до обміну полоненими між Україною та Росією у форматі «1000 на 1000» осіб.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зокрема, співробітники Служби безпеки формують список російських військовополонених, яких Україна може обміняти на своїх захисників.

Реклама

Водночас СБУ спільно з Міністерством охорони здоров’я та іншими відповідними структурами готується зустрічати українських воїнів, які наразі перебувають у ворожому полоні.

«Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для приймання, супроводження та реабілітації наших військових», — уточнили в СБУ.

Нагадаємо, що домовленість про обмін полоненими у форматі «1000 на 1000» осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.