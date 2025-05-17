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Обмін "1000 на 1000": в СБУ розповіли про підготовку до повернення полонених українців
Триває підготовка списків полонених росіян. Також готуються персонал та інфраструктура, які зустрічатимуть українців, що повернуться з полону.
Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при СБУ вже готується до обміну полоненими між Україною та Росією у форматі «1000 на 1000» осіб.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Зокрема, співробітники Служби безпеки формують список російських військовополонених, яких Україна може обміняти на своїх захисників.
Водночас СБУ спільно з Міністерством охорони здоров’я та іншими відповідними структурами готується зустрічати українських воїнів, які наразі перебувають у ворожому полоні.
«Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для приймання, супроводження та реабілітації наших військових», — уточнили в СБУ.
Нагадаємо, що домовленість про обмін полоненими у форматі «1000 на 1000» осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.