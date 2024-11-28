Обмін 630 полонених: Лубінець відповів, чи отримав він список від МЗС Росії

Заява російської сторони про підготовку до ймовірного обміну 630 військовополонених може бути частиною інформаційно-психологічної операції.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець не отримував списки 630 військовополонених для обміну, про який заявили в МЗС РФ.

Про це йшлося в коментарі уповноваженого Верховної Ради з прав людини, передає "Укрінформ".

Тож слова представниці МЗС РФ Марії Захарової про нібито підготовку до обміну 630 військовополонених може бути частиною інформаційно-психологічної операції.

Український омбудсмен розцінює подібні заяви представників Російської Федерації як додаткове намагання запустити подібну спецоперацію проти нашої держави.

"До речі, вона там називала моє прізвище. Офіційно можу сказати, що я жодних списків не отримував, мені їх ніхто не передавав. Хоча через посередників ми намагалися отримати інформацію, списки від Російської Федерації"", - додав Лубінець.

Він наголосив, що робота щодо якнайшвидшого повернення з російського полону українських військових та цивільних триває безперервно. І ніколи не називають терміни, чи інша інформація.

"Але від себе можу сказати, що вся українська команда, яка працює по напрямку повернення громадян України з російського полону, проводить щоденну роботу для пришвидшення цього процесу", - зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Напередодні представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія начебто готова провети обмін військовополоненими у форматі 630 на 630.

Тим часом поблизу Вугледара російські солдати розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ. Одного українського бійця вони розстріляли у лісосмузі, а чотирьох інших під прицілами автоматів вивели на дорогу, де також стратили.

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