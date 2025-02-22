Обмін полонених азовців та морпіхів: в Координаційному центрі зробили заяву

Росія не хоче включати до обмінних списків українських військовополонених із "Азова" та морської піхоти.

Про це повідомив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв’ю "Укрінформу".

"Щодо "азовців" і морпіхів, складна ситуація. Російська сторона їх не хоче віддавати. "Азов" в Росії терористична організація, і коли росіянам стає відомо, що ми повертаємо з полону "азовців", то влада там має репутаційні втрати. А морпіхів сприймають у Росії як вмотивованих, підготовлених військовослужбовців, які після повернення з полону знов підуть воювати", - зазначив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Саме тому, за його словами, якщо військовослужбовців інших підрозділів – Тероборони, Сухопутних військ та Держприкордонслужби – повертають, то з морськими піхотинцями й бійцями "Азову" ситуація дійсно складніша.

"На "Азовсталі" перебували змішані підрозділи, там були представники усіх видів і родів військ. Прокопенко тоді керував батальйоном "Азов" військової частини 3057 (командир бригади Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко – Ред.). А тепер він керує всією частиною 3057. Повернення особового складу інших підрозділів цієї частини також має бути в пріоритеті. Ми повернули з полону 30% військових військової частини 3057", - заявив Охріменко.

Росіяни насамперед хочуть повернути з українського полону строковиків та чеченців. Охріменко зазначив, що під час переговорів іноді українська сторона мусить переконувати росіян забрати своїх.

"У них величезна кількість насильно мобілізованих, загітованих з колоній зеків. Велика кількість мобілізованих з окупованих територій, з квазіреспублік "Л/ДНР", яких у Росії не вважають за своїх громадян... Вихідці з малих народів їх не цікавлять, окрім чеченців. Вони чомусь плюють на своїх громадян, але чеченців готові забирати. Може бути зацікавленість, коли у полон потрапляє строковик, оскільки Путін розказував своєму електорату, що строковики не будуть брати участі в бойових діях. А вони реально беруть, і ми це показували", - додали в Координаційному штабі.

Нагадаємо, нещодавно МЗС та Головне управління розвідки (ГУР) здійснили спільну операцію зі звільнення з полону хуситів трьох українських моряків.

Читайте також: