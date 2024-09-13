Обмін полоненими: 49 українців повернулися додому

У п'ятницю, 13 вересня, до України повернулося 49 наших громадян — це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та цивільні особи.

В Україні 13 вересня відбувся обмін полоненими з Росією. Додому повернулося 49 захисників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди", - повідомив президент.

Серед звільнених — Леніє Умєрова, українка, яку росіяни взяли в заручники , коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також були звільнені кілька захисників і захисниць "Азовсталі", які мужньо обороняли Маріуполь. Серед них — Герой України, військовий медик Віктор Івчук, який зробив неоціненний внесок у захист наших військових.

Керівниця патронатної служби полку "Азов" Олена Токачова повідомила також, що додому повертаються 15 військовослужбовців тодішнього полку "Азов" НГУ після понад 2 років полону. "Азовці" потрапили до обміну вперше за тривалий час. Це група переважно з жінок.

Обмін полоненими 13 вересня / Фото: Олена Толкачова

"Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. І окремо хочу відзначити кожен наш, український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних", - сказав Зеленський.

Обмін полоненими 13 вересня: фото (8 фото)

Нагадаємо, у День Незалежності України, 24 серпня, відбувся великий обмін полоненими з РФ. Президент Володимир Зеленський розповів, що ще 115 наших захисників повернулися додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

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