Обмін полоненими 5 лютого: в Координаційному штабі розповіли про стан українців (фото, відео)

Серед тих 150 українців, які повернулися додому, є хлопці з проблемним станом здоров’я.
У середу, 5 лютого, відбулося перше цього року повноцінне повернення українських військовополонених.
Про це розповів керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко спеціальній кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.
За його словами, раніше відбулася репатріація поранених, тому можна вважати, що це перший обмін.
“Він відбувся трошки пізніше, ніж ми хотіли. Додому повернулися військовослужбовці з різних напрямків і різних категорій. Це 18 офіцерів, решта сержантсько-солдатський склад. Хлопці потрапили до полону на різних напрямках — є Харківський, Херсонський, Курський напрямок. Є хлопці, які перебували в полоні довший час, понад 2 роки і були захоплені на Київському і Сумському напрямку”, - розповів Богдан Охріменко.
Серед тих 150 українців, які повернулися додому, є хлопці з проблемним станом здоров’я, є з ампутаціями і з хворобами, які потребують тривалого лікування. Вони будуть відправлені на реабілітацію, а кому знадобиться серйозна допомога — будуть переведені в спеціалізовані лікарні.
Нагадаємо, серед звільнених з полону українських військових є 42 військовослужбовці та працівники системи МВС.
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