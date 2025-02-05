Обмін полоненими 5 лютого: в Координаційному штабі розповіли про стан українців (фото, відео)

Серед тих 150 українців, які повернулися додому, є хлопці з проблемним станом здоров’я.

У середу, 5 лютого, відбулося перше цього року повноцінне повернення українських військовополонених.

Про це розповів керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко спеціальній кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

За його словами, раніше відбулася репатріація поранених, тому можна вважати, що це перший обмін.

Повернення українців з полону / Фото: ТСН

“Він відбувся трошки пізніше, ніж ми хотіли. Додому повернулися військовослужбовці з різних напрямків і різних категорій. Це 18 офіцерів, решта сержантсько-солдатський склад. Хлопці потрапили до полону на різних напрямках — є Харківський, Херсонський, Курський напрямок. Є хлопці, які перебували в полоні довший час, понад 2 роки і були захоплені на Київському і Сумському напрямку”, - розповів Богдан Охріменко.

Повернення українців з полону / Фото: ТСН

Повернення українців з полону / Фото: ТСН

Серед тих 150 українців, які повернулися додому, є хлопці з проблемним станом здоров’я, є з ампутаціями і з хворобами, які потребують тривалого лікування. Вони будуть відправлені на реабілітацію, а кому знадобиться серйозна допомога — будуть переведені в спеціалізовані лікарні.

Обмін полоненими 5 лютого: в Координаційному штабі розповіли подробиці

Нагадаємо, серед звільнених з полону українських військових є 42 військовослужбовці та працівники системи МВС.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЗАРАЗ! НЕСТРИМНІ ЕМОЦІЇ! ПЕРШІ КАДРИ З ОБМІНУ ПОЛОНЕНИХ 5 ЛЮТОГО"

Читайте також: