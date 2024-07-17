Обмін полоненими: додому повернулися 95 українських захисників (фото, відео)

Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.
Сьогодні, 17 липня, відбувся черговий великий обмін полоненими.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами президента, ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники.
"Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", – зазначив глава держави.
Кого повернули додому
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що серед звільнених:
- 49 воїнів ЗСУ (в тому числі учасник «повітряного мосту», який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на «Азовсталь», щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та двоє з Повітряних сил),
- 21 нацгвардієць,
- 10 військових моряків,
- семеро з Сил територіальної оборони,
- п’ятеро прикордонників,
- двоє з Державної спеціальної служби транспорту,
- один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.
Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.
Серед наших хлопців, які отримали нарешті свободу, 23 людини боронили Маріуполь (з них тринадцятеро – оборонці "Азовсталі"), 41 воював на Донецькому напрямку, по дев’ятеро – на Луганському та Запорізькому, по троє – на Херсонському та Харківському.
Один зі звільнених моряків на момент початку вторгнення перебував у Київській області та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Під час надання гуманітарної допомоги мешканцям місцевої громади потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.
"Чимало українських бійців, які повертаються, потерпають від наслідків поранень та мають хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування. Більшість з них знаходилася в полоні країни-агресорки з 2022 року. Також серед звільнених є оборонець, який вважався зниклим безвісти", - зазначили у Координаційному штабі.
Також у Мережі опублікували зворушливе відео, де показані перші емоції воїна на рідній землі.
Нагадаємо, сьогодні вранці видання Bloomberg анонсувало, що Україна і РФ готують великий обмін полоненими за посередництва ОАЕ,
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