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Обмін полоненими: перші хвилини бійців на рідній землі (емоційні відео)

Обмін полоненими: перші хвилини бійців на рідній землі (емоційні відео)

Обмін полоненими 14 вересня

Невдовзі звільнені громадяни України побачать рідних.

Здійснили черговий обмін бійців між Україною та Росією. Додому повернулися 103 воїни, зокрема 23 "азовці". 

Кадри перших хвилин перебування українців на рідній землі – дивіться далі.

Непідробні емоції захисників

  • "Мамо, тримайся! Онуків виховувати треба. Дякую тобі за твої молитви, за твою любов"
  • "36-та незломлена!"
  • "Побачимося скоро, мамо! Я вас всіх люблю"
  • "Привіт, мамусю! Міша, здоров.. Я такий радий почути ваші голоси...Не хвилюйтеся, я тепер в Україні"
  • "Моя мила мама, ти мене чекала. Сльози гіркі проливала та ночей не спала. Було боляче на серці, тяжко на душі. Сльози гіркі проливала, як весні дощів. Я в полоні, у неволі, на чужій землі. Згадував про повернення, рахуючи всі дні. Думав я про тебе, згадував слова. Про все, що ти казала, як ти була права. Москалі на рідні наші землі посягнули, стали ворогом, навіки там заснули. Я в жорстокій цій війні пройшов смертельну битву. Дякую, я знаю, що за мене ти читаєш молитви. Мамо, як багато довелось тобі стерпіти... Я благаю, не журись! Ти маєш знов радіти! Я живий та щиро вдячний за твою любов, за моє дитинство, за українську кров. Мамочка, я скоро вернусь домой"

Нагадаємо, вчора, 13 вересня, також відбувся обмін полоненими. Додому повернулися 49 українців.

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