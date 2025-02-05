Обмін полоненими: подробиці про звільнених українських військових (фото)

Серед звільнених з полону українських військових є 42 військовослужбовці та працівники системи МВС. Серед них є бійці у важкому стані.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Черговий обмін. Повертаємо наших додому. Сьогодні з російського полону звільнено 150 українців, серед них – 42 військовослужбовця та працівника системи МВС", – йдеться у заяві.

Клименко уточнив, що це захисники Маріуполя, "Азовсталі" та заводу Ілліча, захисники Чорнобильської АЕС, населених пунктів Донецької та Луганської областей. Серед звільнених працівників системи МВС – 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та один поліцейський.

"На жаль, серед звільнених є бійці у важкому стані. Ми обов’язково подбаємо про те, аби кожен з них отримав необхідне лікування та догляд. Попереду в них тривала реабілітація та відновлення", – зауважив очільник МВС.

Водночас лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" написав у Мережі, що за попередньою інформацією, серед обміняних 5 лютого бійців немає військових колишнього полку "Азов".

Звільнені з полону українські захисники / Фото: телеграм-канал очільника МВС України Ігоря Клименка

Звільнені з полону українські захисники / Фото: телеграм-канал очільника МВС України Ігоря Клименка

Звільнені з полону українські захисники / Фото: телеграм-канал очільника МВС України Ігоря Клименка

Звільнені з полону українські захисники / Фото: телеграм-канал очільника МВС України Ігоря Клименка

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що 5 лютого Україна провела новий обмін полоненими, повернувши на Батьківщину 150 захисників.