Обмін полоненими: скільки серед звільнених захисників 2000 р.н і молодше

ТСН.ua підрахував, що з 230 експолонених – 31 людина віком 2000-2003 р.н.
Сьогодні, 3 січня, відбувся найбільший обмін полоненими за час повномасштабного вторгнення – 230 українських захисників повернулися додому.
У Мережі був опублікуваний список з іменами всіх звільнених. ТСН.ua підрахував, що з 230 експолонених – 31 людина віком 2000-2003 р.н.
Найбільше серед звільнених молодих захисників – воїнів Нацгвардії. Далі йдуть ЗСУ, ВМС, декілька прикордонників і двоє цивільних, зокрема 20-річна дівчина з Донеччини.
Серед звільнених сьогодні з полону є сержант Вадим Максименко, 2001 р.н.. У соцмережах зазначають, що його було захоплено в полон 24 лютого 2022 року на КПВВ “Чонгар” на Херсонщині.
Також серед звільнених – захисник острова Зміїний з Одещини, 22-річний Олександр Куртєв, який перебував в полоні без зв'язку з рідними майже два роки.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що частина звільнених з полону українців вважалася зниклими безвісти.
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