Обмін полоненими у День Незалежності: місця "азовцям" не знайшлося — “Редіс”

Денис Прокопенко вважає, що відсутність “азовців” серед обміняних полонених знецінює ті пафосні слова, які були сказані до Дня Незалежності.

Командир 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, командир захисників "Азовсталі" Денис "Редіс" Прокопенко вважає, що під час обміну військовополоненими 24 серпня було втрачено дорогоцінний шанс повернути з російської неволі додому хоча б кількох “азовців”.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Легендарний командир “Азову” звернув увагу на те, що сьогоднішнім обміном Путін намагався “зберегти обличчя”, повернувши захоплених на Курщині строковиків, а відповідальні за обміни з української сторони прагнули “організувати до свята медійну “перемогу”.

“Місця для полонених азовців, які вже понад 2 роки чекають на обіцяні обміни, у цій формулі не знайшлося. Попри те, що в Україні існує колосальний запит від суспільства на повернення тих, хто у 2022 році у Маріуполі зробив все, аби Україна взагалі продовжила існування і сьогодні святкувала День Незалежності, а не “день народного единства”, - наголосив він.

“Редіс” нагадав, що полонені росіяни самі просили обміняти їх на “азовців”, а українська переговорна група мала колосальний важіль впливу під час цього обміну, виступаючи з позиції сили.

“Усім цим не скористались. У сьогоднішньому обміні вкотре немає жодного азовця. Дорогоцінний шанс та час втрачені”, - констатував він.

Денис Прокопенко вважає, що відсутність “азовців” серед обміняних полонених знецінює ті пафосні слова, які були сказані до Дня Незалежності, оскільки не було продемонстровано вдячності тим, хто “врятував українську незалежність, в абсолютно безвихідній ситуації виконавши наказ” та дотепер перебуває у російських в’язницях.

“Цей тест на вдячність Україна сьогодні провалила. Завдання не виконане. Наступна спроба вартуватиме ще дорожче”, - підсумував він.

Обмін полоненими у День Незалежності: відео

Нагадаємо, у День Незалежності України, 24 серпня, відбувся великий обмін полоненими з РФ. Президент Володимир Зеленський розповів, що ще 115 наших захисників повернулися додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

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