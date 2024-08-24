Обмін полоненими у День Незалежності: з'явилися перші фото і відео

З полону звільнено ще 115 українців у результаті масштабного обміну між Україною та Росією.

З'явилися фото та відео з масштабного обміну полоненими між Україною та РФ у День Незалежності, 24 серпня.

Їх оприлюднила Служба безпеки України (СБУ).

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - підписали фото в СБУ.

Обмін полоненими 24 серпня / Фото: Служба безпеки України

Обмін полоненими 24 серпня / Фото: Служба безпеки України

Обмін полоненими 24 серпня / Фото: Служба безпеки України

Обмін полоненими 24 серпня / Фото: Служба безпеки України

Обмін полоненими 24 серпня / Фото: Служба безпеки України

Обмін полоненими у День Незалежності: відео ▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ще 115 захисників удома! Перше несподіване запитання та виконання Гімну просто в автобусі!

Обмін полоненими 24 серпня

У День Незалежності України, 24 серпня, відбувся великий обмін полоненими з РФ. Президент Володимир Зеленський розповів, що ще 115 наших захисників повернулися додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

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