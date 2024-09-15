Обмін полоненими: в ISW оцінили, як на це вплинув наступ ЗСУ на Курську область

Від початку наступу ЗСУ на Курську область Україна та Росія провели обмін третій обмін військовополоненими. Це спричинило короткостроковий ефект збільшення стимулів для Росії до участі в обміні військовополоненими.

Про це пише ISW.

До України 14 вересня повернулися 103 полонених, серед них - військовослужбовці, які захищали металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі на початку 2022 року, військовослужбовці Національної поліції та Державної прикордонної служби України, військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту України та інші.

Водночас у РФ заявили, що Україна повернула Росії 103 особи, яких українські сили захопили в Курській області. Ймовірно, повернуті російські полонені були військовослужбовцями строкової служби.

"Українські офіційні особи неодноразово підкреслювали, що операція під Курськом посилила переговорний потенціал України щодо обміну полоненими з Росією, після того, як Кремль послідовно відкидав спроби України вести переговори про обмін полоненими", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що частота обмінів полоненими між Україною та Росією значно зросла після початку операції українських військ у Курській області, коли обидві сторони обміняли загалом по 267 полонених під час трьох окремих обмінів.

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Нагадаємо, у суботу, 14 вересня, відбувся обмін полоненими. Україна повернула додому ще 103 захисників. Серед звільнених - понад 20 офіцерів.

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