Обмін полоненими: вдалося звільнити 32 українських воїнів і повернути тіло загиблого ізраїльтянина

Серед звільнених - офіцери, сержанти та солдати ЗСУ.
Сьогодні, 11 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити з російського полону 32 українських воїнів та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, серед звільнених - офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі захисники побували у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти.
Хлопці зараз проходять медичний огляд, будуть відновлюватися і скоро побачать своїх рідних.
У числі звільнених - рядовий, який служив разом зі своїм старшим братом. Брат загинув на очах у чоловіка, а він сам у той же день потрапив в полон.
У старшого брата залишилась дружина та дві доньки.
Дмитро Фіалка
Загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка, тіло якого вдалося сьогодні повернути, останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі "Динамо" (Львів). Тут він зустрів своє кохання - дівчину, з якою у них народилися діти. На фронт пішов добровольцем.
У пресслужбі клубу повідомляли, що Фіалка загинув у бою за Україну ще 1 вересня.
Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на 2 жовтня Україна провела з Росією 24 обміни. З російського полону повернули 808 осіб.
Нагадаємо, Україна і Росія 21 вересня провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.
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