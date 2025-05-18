Обмін полонених "1000 на 1000": Умєров повідомив про перші кроки

Засідання Ради Координаційного штабу / © Міністерство оборони

Реклама

У неділю, 18 травня, відбулося засідання Ради Координаційного штабу, на якому було узгоджено спільні дії для реалізації домовленості на переговорах у Стамбулі про масштабний обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Працюємо над тим, щоб наші люди якомога скоріше були вдома. За результатами перемовин у Стамбулі вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000. Це непростий і чутливий процес, який вимагає чіткої координації всіх державних структур», — підкреслив він.

Реклама

Саме для цього було проведено засідання Ради Координаційного штабу — колегіального органу, який об’єднує всі ключові інституції: Міноборони, ГУР, СБУ, СЗР, МВС та Офіс омбудсмана.

Про напрацьовані рішення, за результатами засідання, завтра доповідатимуть президенту Зеленському.

«На цьому не зупиняємось. Україна послідовно виступає за обмін „всіх на всіх“. І ми рухаємось до цієї мети — крок за кроком. Щоб звільнити всіх наших військовополонених», — заявив очільник Міноборони України.

Він подякував колегам — Дмитру Лубінцю, Василю Малюку, Кирилу Буданову, Ігорю Клименку та Олегу Іващенку, а також країнам-партнерам, які допомагають Україні повертати своїх людей з полону.

Реклама

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує, що масштабний обмін полоненими у форматі «тисяча на тисячу» відбудеться на наступному тижні.