Новий обмін полоненими: Зеленський розкрив подробиці, коли він відбудеться

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

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Українська сторона готова обміняти 500 військових, яких Росія планує передати у суботу та неділю, але досі не отримала від росіян списків для обміну, що ускладнює процес.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Він повідомив про перебіг переговорів щодо обміну полоненими після другої зустрічі в Стамбулі. За його словами, українська сторона готова до обміну, проте поки не отримала списків осіб від російської сторони, що є ключовим для успішного проведення процедури.

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Зеленський розповів, що під час сьогоднішніх консультацій було підтверджено домовленість про обмін. За його словами, Росія планує передати 500 наших військових у суботу та неділю, що є частиною загальної кількості, про яку домовилися сторони.

Водночас президент наголосив, що важливим моментом є отримання списків осіб, яких мають обміняти.

«Поки що ми списки не отримали. Мені здається, це важливо. В цей раз, на відміну від минулого Стамбулу, ми домовилися. Я це сказав міністру ще до зустрічі, і росіяни дали слово, що вони нам дадуть заздалегідь списки. Але ми поки що списків знов не отримали, знов, здається, якісь причини», — повідомив Зеленський.

Президент також повідомив, що українська сторона наполягатиме на отриманні цих списків до початку обміну, особливо з огляду на готовність Росії провести перші два обміни вже вихідними.

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Окрім того, Зеленський торкнувся питання обміну тіл загиблих військових: «У нас є відповідні документи, які чітко говорять про те, що Росія ідентифікувала 15-20% всіх тіл, які у них є. Це згідно документів, які у них є. Не будемо говорити, звідки у нас всі документи, і наш аналіз говорить про те саме».

Президент підкреслив важливість чіткої ідентифікації тіл загиблих: «Тому ми так і домовилися, що всі підготуємося правильно, щоб була чітка ідентифікація. Бо ми не жартуємо з нашими військовими».

Після обміну полоненими, ймовірно, буде готуватись репатріація тіл загиблих воїнів.

Нагадаємо, 23 травня між Україною і Росією розпочався обмін полоненими в межах домовленості «1000 на 1000», якої досягли під час переговорів у Стамбулі. На першому етапі додому повернули 390 людей: 270 військових та 120 цивільних.

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