Обмін полоненими: речник ГУР зробив обнадійливу заяву про найближчі дні

Обмін полоненими / © Getty Images

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Українська сторона проводить підготовку до подальшого обміну полоненими та повернення тіл загиблих. Найближчі дні будуть надзвичайно насиченими.

Про це повідомив речник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

«Вже зараз триває підготовка до наступних заходів… Тому найближчі дні будуть надзвичайно насиченими. Різні напрямки, різні складові сил безпеки та оборони», — сказав він.

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Юсов додав, що під час обмінів часто все відбувається «буквально в останні години», тому не став озвучувати конкретних термінів.

Він також зазначив, що під час цих обмінів та повернення тіл російська пропагандистська машина робила все, щоб дискредитувати Україну, стверджуючи буцімто українська сторона відмовляється забирати тіла загиблих захисників, а пізніше родичі українських військовополонених почали масово отримувати дзвінки від російських спецслужб з закликами до певних дій.

«Україна бореться за повернення своїх і робить все можливе, щоб якомога швидше повернути всіх і кожного і вийти зрештою на формулі „всіх на всіх“. І Стамбульські домовленості — це початок цього шляху, „всіх на всіх“ — в категорії важко поранені, важко хворі і молоді захисники 25 років і молодше. Тепер це предмет реалізації з боку зокрема держави-агресора відповідних двомовностей», — наголосив речник ГУР.

Нагадаємо, в суботу, 14 червня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією. Додому повернулися захисники, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям.

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