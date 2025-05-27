Обмін полоненими: РФ повернула Україні 15 зеків і тих, кого і так збиралася депортувати

Обмін полоненими 23 травня. Фото ілюстративне / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Під час останнього обміну у форматі «1000 на 1000» Росія повернула Україні щонайменше 15 засуджених, які на початок повномасштабного вторгнення перебували в колоніях на окупованих нині територіях Херсонської і Миколаївської області та були примусово депортовані до РФ.

Про це розповіла юридична радниця організації «Захист в’язнів України» Ганна Скрипка, передає «Суспільне».

За її словами, коли окупанти відступали з Херсонської та Миколаївської областей в листопаді 2022 року, вони вивезли близько 1800 українських ув’язнених. Цих людей примусово перевезли в колонії на інші окуповані території України (ймовірно, Крим та Донбас), в також до Росії.

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За два роки з цих 1800 в’язнів в Україну повернулося близько 380.

Ганна Скрипка стверджує, що як мінімум 15 таких засуджених повернулися в Україну 23 травня під час обміну полоненими. Строк їх перебування в Росії зарахували в термін їхнього ув’язнення. За її даними, троє після обміну відправилися в СІЗО і продовжать відбувати покарання. У решти строк ув’язнення закінчився і вони вільні.

РФ віддала тих цивільних, кого і так планувала депортувати

Як додає російське опозиційне видання «Агенство», в рамках обміну Росія видала тих, кого і так готувала до депортації в Україну.

Експерт українського «Центру громадянських свобод» Михайло Сава заявив, що серед звільнених цивільних до України повернулися «дві категорії людей: колишні українські ув’язнені, яких вивезли до РФ, та громадяни України, які довго жили в РФ і щодо яких суди ухвалили рішення про депортацію.

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«Росія не звільнила жертв війни, тобто громадянських, яких вони незаконно позбавили волі», — сказав правозахисник.

За його інформацією, у російських в’язницях залишаються 7-16 тисяч мирних українців, звинувачених у «протидії СВО».

«Точніше вказати число неможливо, оскільки РФ приховує інформацію про цих людей. До них не пускають адвокатів і взагалі нікого. Ще 300 осіб перебувають у висновку щодо судових рішень — або вже вирок, чи триває офіційне слідство», — додав Сава.

Всі цивільні, видані Москвою, виявилися людьми, щодо яких у Росії було ухвалено рішення про депортацію чи видворення в Україну, підтвердив «Агентству» інший правозахисник, який займається захистом полонених українців.

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«Здебільшого — це колишні українські зеки, яких вивезли до Росії. Відбувши терміни, вони опинилися у центрах тимчасового тримання іноземців (ЦТТІГ). Більшість дуже довго сидить (в цих центрах — Ред.), тому що швидкого шляху депортації немає», — сказав адвокат.

Нагадаємо, що:

Водночас, письменник і колишній військовий Станіслав Асєєв заявив, що серед звільнених з полону немає цивільних, які сидять вже 8 років.

Командир «Азову» Редіс також поскаржився, що серед тисячі українських полонених, яких повернули додому під час наймасштабнішого обміну з Росією, не було жодного азовця.

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Тим не менш, стало відомо, що Україна повернула зрадника, який перейшов на бік ворога ще 2021 року