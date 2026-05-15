Обмін полоненими: серед звільнених військових є захисники "Азовсталі" (відео)

Звільнені з полону українські захисники / © Володимир Зеленський

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Україна 15 травня провела великий обмін полоненими, у межах якого додому повернулися 205 захисників. Серед звільнених воїнів — частина оборонців Маріуполя та «Азовсталі», які перебували у неволі від 2022 року. Більшість бійців потребують серйозної медичної та психологічної реабілітації.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

До України повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема бійці Територіальної оборони, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Серед звільнених із полону — також військові з «Азову».

Реклама

Особливістю цього обміну стало те, що 95% визволених українців потрапили в полон ще 2022 року — це 193 захисники із 205. Значну частину серед них становлять оборонці Маріуполя та «Азовсталі». Також вдалося повернути військового, якого у Росії засудили, а згодом помилували.

«Багато звільнених українців повертаються із серйозними травмами, підірваним здоров’ям та важкими психологічними наслідками. Є ті захисники, яких евакуювали з „Азовсталі“ пораненими. Попереду на всіх чекає реабілітація, відновлення документів і банківських карток», — зазначив Лубінець.

Що відомо про звільнених з полону українських захисників?

Серед звільнених — представники різних підрозділів і родів військ: десантно-штурмових, мотопіхотних, механізованих військ та морської піхоти. Додому повертаються переважно військові рядового та сержантського складу, однак серед них є також офіцери та капітани. Усі звільнені були офіційно підтверджені як полонені через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Наймолодшому зі звільнених — 21 рік, найстаршому — 62. У двох військових 15 травня день народження — їм виповнилося 40 та 36 років. Ще 21 захисник має день народження у травні або святкуватиме його найближчим часом.

Реклама

Серед повернутих також є п’ятеро військових з однаковими прізвищами.

Дата публікації 11:06, 15.05.26 Кількість переглядів 59 Відео обміну полоненими 15 травня

Омбудсман додав, що обмін став можливим завдяки роботі переговорної групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до якої входять представники різних державних структур. Також Лубінець висловив вдячність США та ОАЕ за посередництво та сприяння у проведенні обміну.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією за формулою «205 на 205», який став першим етапом масштабного обміну «1000 на 1000». Серед звільнених — захисники Маріуполя, «Азовсталі», ЧАЕС, а також воїни, які потрапили до полону на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках.

Новини партнерів