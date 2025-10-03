Обмін полоненими: в Україну повернули цивільного, який потрапив у неволю під час окупації Бучі (фото)

Обмін полоненими 2 жовтня / © Володимир Зеленський

Реклама

У рамках чергового обміну полоненими в Україну повернувся цивільний Сергій Ахметов. Росіяни захопили його ще в березні 2022 року під час окупації Бучі. Відтоді рідні чоловіка не мали про нього жодної звістки.

Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук у Facebook. З дозволу рідних він також опублікував фото Сергія до та після неволі.

Як зазначали в Медійній ініціативі за права людини, до повномасштабної війни Сергій Ахметов виготовляв дерев’яні іграшки. Коли росіяни вторглися до міста, сім’я чоловіка евакуювалася, а він залишився вдома. 9 березня 2022 року окупанти вдерлися до помешкання Сергія та викрали його.

Реклама

За словами дружини Сергія Ахметова Олени, спершу росіяни незаконно утримували її чоловіка на території Гостомельського аеропорту. Про це жінка дізналася від звільнених цивільних заручників.

Сергій Ахметов до та після російського полону / © Анатолій Федорук

Наприкінці березня 2022 року Сергія разом з іншими українцями росіяни вивезли через Білорусь до СІЗО №2 Новозибкова Брянської області РФ, де тримали щонайменше до травня 2023 року.

«Окупанти приховують, що незаконно утримують там цивільних. Їм забороняють сидіти, не дають часу нормально помитися, поїсти та майже не виводять на вулицю. Також українці зазнають ідеологічного тиску та не можуть спілкуватися з рідними. Унаслідок неналежних умов утримання у полонених погіршується стан здоров’я, однак належного лікування вони не отримують», — розповідали у Медійній ініціативі за права людини.

У квітні 2022 року Червоний Хрест підтвердив, що Сергій Ахметов перебуває в російському полоні та передав Олені записку, в якій ішлося: «Жив, здоров».

Реклама

У грудні того ж року Telegram-канал загарбників опублікували допис про те, що Сергія Ахметова і ще двох цивільних українців «затримали за протидію „СВО“ і вони проходять фільтрацію».

Наприкінці літа 2023 року Олена дізналася, що її чоловіка, ймовірно, вивезли до Владімірської області.

За її словами, увесь цей час Сергій навіть не знав, чи пережили у 2022 році його діти обстріли Київщини.

«Після трьох довгих років очікування Сергій знову вільний. Зараз він у лікарні, де отримує необхідну допомогу. Попереду — відновлення, але головне вже сталося: він на свободі й повернувся до України. Для нашої громади це не лише особиста перемога, а й символ надії для кожного, хто чекає своїх рідних», — зазначив мер Бучі.

Реклама

У російській неволі досі перебуває 33 цивільних мешканці Бучанської громади.

Нагадаємо, в межах чергового обміну полоненими, який відбувся 2 жовтня, додому повертаються воїни ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Особливістю цього повернення є те, що майже всі звільнені перебували в неволі від 2022 року.