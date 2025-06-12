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Обмін полоненими: захисник після повернення дізнався про народження сина (відео)
Захисник дізнався про народження сина лише сьогодні після звільнення з полону.
Один зі військових, звільнених внаслідок сьогоднішнього великого обміну полоненими, лише на волю дізнався, що у нього народився син.
Зворушливе відео опублікував омбудсман Дмитро Лубінець.
Найперше, після повернення на рідну землю, захисник зателефонував дружині. З контексту розмови зрозуміло, що до потрапляння в полон він знав, що вона вагітна, проте ще не була відома стать дитини. За час у полоні дружина бійця народила хлопчика — Артурчика.
«Я вже вдома, в Україні. Не хвилюйся. Все буде файно. Хто у нас там — донька чи син… Як назвали? Артурчик», — сказав боєць і розплакався.
«Повернення з полону стало для захисника подвійною радістю — на нього чекала не лише довгоочікувана свобода, а й новина про народження сина Артура. Життя перемагає», — зазначив омбудсман Лубінець.
Нагадаємо, що сьогодні, 12 червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів.
Вчора, 10 червня, Україна повернула з полону першу групу тяжкопоранених і тяжкохворих воїнів.
А 9 червня відбулася перша частина великого обміну полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися молоді військовослужбовці до 25 років.
Точна кількість звільнених з полону досі не розголошується, і в ГУР пояснили, чому.