ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
934
Час на прочитання
1 хв

Обмін полоненими: захисник після повернення дізнався про народження сина (відео)

Захисник дізнався про народження сина лише сьогодні після звільнення з полону.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Звільнений з полону захисник

Звільнений з полону захисник

Один зі військових, звільнених внаслідок сьогоднішнього великого обміну полоненими, лише на волю дізнався, що у нього народився син.

Зворушливе відео опублікував омбудсман Дмитро Лубінець.

Найперше, після повернення на рідну землю, захисник зателефонував дружині. З контексту розмови зрозуміло, що до потрапляння в полон він знав, що вона вагітна, проте ще не була відома стать дитини. За час у полоні дружина бійця народила хлопчика — Артурчика.

«Я вже вдома, в Україні. Не хвилюйся. Все буде файно. Хто у нас там — донька чи син… Як назвали? Артурчик», — сказав боєць і розплакався.

«Повернення з полону стало для захисника подвійною радістю — на нього чекала не лише довгоочікувана свобода, а й новина про народження сина Артура. Життя перемагає», — зазначив омбудсман Лубінець.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів.

Вчора, 10 червня, Україна повернула з полону першу групу тяжкопоранених і тяжкохворих воїнів.

А 9 червня відбулася перша частина великого обміну полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися молоді військовослужбовці до 25 років.

Точна кількість звільнених з полону досі не розголошується, і в ГУР пояснили, чому.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie