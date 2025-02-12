Обмін територіями, зустріч із Трампом, ризик окупації Європи: інтерв'ю Зеленського The Guardian

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю The Guardian. Зокрема, йшлося про ймовірну зустріч з Трампом, доступ США до рідкісноземельних металів, загрозу окупації Європи, замахи на головнокомандувача й вбивства людей з ОПУ тощо.

Що сказав український лідер журналісту видання – читайте у матеріали ТСН.ua

Обмін територіями

Якщо Дональду Трампу вдасться домовитися про переговори між Україною та Росією, Київ може запропонувати варіант обміну територіями.

"Ми обміняємо одну територію на іншу", – сказав Зеленський, маючи на увазі можливість відмови України від земель у Курській області, які перебувають під контролем Києва після несподіваного наступу шість місяців тому.

Водночас Зеленський не уточнив, яку частину окупованих територій Україна могла б отримати натомість.

"Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, пріоритету немає", – додав президент.

Гарантії безпеки без США

Президент України Володимир Зеленський застеріг, що якщо Дональд Трамп вирішить припинити допомогу Україні, Європа не зможе самостійно заповнити цю прогалину.

"Є голоси, які кажуть, що Європа могла б запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу — ні", – наголосив Зеленський.

Гарантії безпеки без Америки, акцентував він, не є справжніми гарантіями безпеки.

Переговори у Мюнхені

Цього тижня Зеленський поїде на Мюнхенську конференцію з безпеки, де він очікує зустрітися з віцепрезидентом США Дж. Д. Венсом, одним із найбільш вороже налаштованих щодо України політиків серед найближчого оточення Трампа.

На тогорічній конференції Венс, який тоді був сенатором, відмовився від зустрічі із Зеленським, а раніше він казав, що його "не дуже хвилює, що станеться з Україною, так чи інакше", нагадує видання.

Зеленський також планує зустрітися в Мюнхені з іншими членами команди Трампа, а також з впливовими сенаторами, але, за його словами, "ще немає дати" зустрічі з самим Трампом, хоча його команда працює над її встановленням.

Вихідними Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться із Зеленським цього тижня, і не виключено, що український президент може прилетіти до Вашингтона з Мюнхена.

"Ми сподіваємося, що наші команди визначать дату та план зустрічей у США. Щойно це буде узгоджено, ми готові, я готовий", – сказав Зеленський.

Доступ США до рідкісноземельних металів

США можуть отримати пріоритетний доступ до українських природних ресурсів. Зокрема, йдеться про рідкісноземельні метали, які відіграють стратегічну роль у сучасній промисловості.

За словами Зеленського, Україна має найбільші запаси урану та титану в Європі. Президент наголосив, що це "не в інтересах Сполучених Штатів", щоб такі ресурси опинилися під контролем Росії та потенційно потрапили до Північної Кореї, Китаю або Ірану.

"Ми говоримо не тільки про безпеку, але й про гроші… Цінні природні ресурси, які ми можемо запропонувати нашим партнерам як нові можливості для інвестицій", – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що обговорив це питання з Дональдом Трампом у вересні 2024 року під час зустрічі в Нью-Йорку. Він планує повернутися з "детальнішим планом", який міститиме можливості для американських компаній як під час повоєнного відновлення України, так і щодо видобутку природних ресурсів.

Закриття програм USAID

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри замороження деяких програм USAID, головною для України залишається військова підтримка з боку США.

“Ми не будемо скаржитися на те, що деякі програми заморожені, тому що для нас найголовніше – військова допомога, і вона збереглася, за що я вдячний… Якщо американська сторона має можливість і бажання продовжувати свою гуманітарну місію, ми повністю за це, а якщо ні, то ми знайдемо свій вихід із цієї ситуації”, – наголосив Зеленський.

Необхідність захисту для Європи

Те, що європейський контингент може бути присутній в Україні або в морі – це захист Європи. Як наголосив український президент, після нас Путін піде далі.

"Може, Європі військових, присутність, безпеку Європи не треба обговорювати з Путіним? Може, це справа Європи? Як і захист Сполучених Штатів – це справа Сполучених Штатів", – наголосив він

Путін ніколи ні про що не запитував – він просто вдерся на українську територію. Зеленський риторично зауважує: то чому люди, на чиєму континенті сьогодні війна, повинні запитувати його? Мовляв, не слід запитувати диктатора, чи подобається йому, наприклад, присутність кораблів європейців.

"Може, нам потрібно ці інфантильні розмови просто припинити? У нас гарантії безпеки наші. Європі потрібно захищатися, тому що це Європа. А "русскіє" – це "русскіє". Їх треба поставити на місце", – наголосив глава держави.

Загроза окупації Європи

Співвідношення російської армії до європейського бойового компонента становить три до одного. Зеленський наголосив – без України Європа буде окупована РФ.

"Я хотів би, щоб ми були на землі й не літали десь у повітрі. Були в реаліях", – закликав він.

Українська армія сьогодні становить 110 бойових бригад, що доволі багато. Це дуже серйозна армія. У РФ – 220. І росіяни наближатимуться до 250 бригад вже 2025 року. Так, у ворога кількісна перевага вдвічі. Європейський бойовий компонент (з урахуванням американських військових), за підрахунками України у контакті з НАТО, становить 82 бойові бригади. Цифра приблизна, але дуже близька до реальності.

"Якщо ти хочеш наступати, тобі потрібно, щоб твоє військо було щонайменше один до трьох. Тоді буде і результативний наступ, і просування вперед", – зазначає український лідер

Без врахування України у Росії – один до трьох щодо Європи. І зрозуміло, що відбувається.

"Тобто без України Європа буде окупована. Тотально. "Русскімі". Якщо вони захочуть. А я вважаю, що у них немає іншого в голові. Вони цього захочуть", – завершив Зеленський.

Замахи на президента та вбивства людей з ОПУ

Росія ще на початку повномасштабного вторгнення висунула Україні жорсткий ультиматум, який передбачав ліквідацію армії, призначення проросійської влади, відмову від територій і зміни щодо державної мови. Однак українська влада відмовилася від цих умов.

Зеленський пригадав: коли російські війська стояли під Києвом, окупанти намагалися нав’язати ще більш радикальні вимоги, ніж були в Мінських угодах.

"Я сказав – цього просто не може бути. Це повна зрада, порушення прав українців та нашої Конституції. Ми не підемо на ультиматуми Путіна", – наголосив Зеленський.

За його словами, на нього чинили потужний тиск, а багато світових лідерів та представників влади переконували, що він має залишити країну.

"Мені всі говорили: завтра нас окупують, треба бігти. Відправляли сюди посланців, навіть серед депутатського корпусу. Багато лідерів телефонували й казали, що я маю виїжджати. Це було не так, що один дзвінок – і я просто відмовився. Тиск був з різних боків", – розповів Зеленський.

Він додав, що, окрім ультиматумів, була реальна загроза для його життя – ворожі диверсійні групи намагалися ліквідувати керівництво країни.

"Були люди, які хотіли вбити. Лунали постріли. Загинули деякі люди всередині нашого офісу. Інші – захищали його. Було висадження десанту. Все це відбувалося паралельно з ультиматумами, які висували росіяни", – зазначив президент.

Згодом, коли українські сили почали звільняти території, Росія знову ініціювала переговори – спочатку у Білорусі, а потім у Туреччині. Проте вимоги Кремля не змінилися, і Україна вкотре відмовилася приймати ці ультиматуми.

“Вони прийшли, але ми не підемо на їхні умови”, – підсумував президент.

Методичка Путіна

На нашу територію прийшли окупанти, тож Україна змушена захищатися. Було кілька підходів з ультиматумами росіян.

"Я ніколи не давав добро на жодні ультиматуми. Цього не сталося б ніколи. А Путіну дуже подобається ця історія – про Туреччину і ці зустрічі тощо", – зазначив він.

Але перед вторгненням, зауважив Зеленський, диктатор постійно казав одне й те саме: "Ми готові говорити на основі "Мінська", "Ми завжди були готові до миру", "Ми готові погодити, але є "Мінськ", "Україна не готова". Це зараз відбувається і з "турецькою" програмою.

"Він (Путін – ред.) розмовляє як штучний інтелект 80-х років, старого зразку. Одну й ту саму методичку повторює", – сатирично завершив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація про спілкування президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним потребує підтвердження.

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