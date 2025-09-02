Обміняти водійське посвідчення можна безкоштовно: хто має право

Водій / © thedigital.gov.ua

В Україні громадяни, які постраждали внаслідок обстрілів, мають можливість безкоштовно відновити водійські документи через інтернет. Мова йде про відновлення посвідчення водія, повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Для отримання послуги необхідно авторизуватися у Кабінеті водія та обрати послугу «Відновлення та обмін посвідчення водія». Далі потрібно:

Вибрати тип нового посвідчення: пластикове або електронне.

Обрати причину відновлення документа.

Завантажити електронну копію оригіналу паперового документа, виданого органом досудового розслідування про визнання потерпілим у рамках кримінального провадження.

Підтвердити правильність даних та надати згоду на обробку персональних даних.

Поставити особистий електронний підпис.

Обрати сервісний центр МВС для отримання готового посвідчення.

Після оформлення заявка надходить до сервісного центру МВС, де її опрацьовує адміністратор. Термін виготовлення посвідчення складає до трьох робочих днів. Стежити за статусом заявки можна в меню «Мої послуги».

Готове посвідчення видається безкоштовно у вибраному сервісному центрі МВС за умови підтвердження особи відповідним документом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці за кордоном можуть обміняти своє водійське посвідчення на іноземне без іспитів завдяки міжнародним угодам про взаємне визнання документів.