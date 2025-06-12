Обміни полоненими: в Україні звернулися до Росії із заявою

Обмін полоненими / © СБУ

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Україна закликала російську сторону не затягувати обміни полоненими, які було узгоджено у Стамбулі 2 червня 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

«Україна чітко дотримується домовленостей про обміни полоненими, які були узгоджені в Стамбулі та сподівається на готовність до цього російської сторони», — йдеться у повідомленні штабу.

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Там заявили, що сьогодні, 12 червня, після успішно проведеного чергового етапу обміну важкопоранених та тяжкохворих полонених, російська сторона заявила, що нібито Україна не готова «до щоденних обмінів».

«Розцінюємо таку заяву, як продовження інформаційних маніпуляцій та чергову порцію дезінформації з боку рф, якими супроводжуються всі етапи обмінів згідно домовленостей у Стамбулі», — сказали в штабі.

Насправді, саме російська сторона запропонувала перенести обміни на пізніші терміни, але за наполяганням української переговорної групи обміни триватимуть, і вони заплановані вже найближчими днями.

Нагадаємо, у межах великого обміну полоненими до України повернули групу тяжкопоранених і тяжкохворих воїнів. Серед них — бійці української армії, нацгвардійці, прикордонники.

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раніше, 10 червня, відбувся ще один етап великого обміну полоненими між Україною та РФ. Тоді було звільнено військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, прикордонників, нацгвардійців та представників Державної спеціальної служби транспорту.

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