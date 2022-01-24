Обморозив ноги: в Одеській області знайшли підлітка, який зник понад тиждень тому

Обморозив ноги: в Одеській області знайшли підлітка, який зник понад тиждень тому

Чергова "мандрівка" завершилася для хлопця невдало.

В Одеській області знайшли хлопця, який втік з дому майже тиждень тому. У нього виявили обмороження ніг II ступеню.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області.

Жителі одного з районів повідомили в поліцію, що виявили біля лиману незнайомого босого хлопця. Наразі він перебуває в обласній лікарні разом із батьками. Його життю нічого не загрожує.

У поліції також зазначили, що 17-річний Кирило неодноразово тікав з домівки.

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Нагадаємо, в Одесі поліцейські знайшли підлітка, який втік після сварки з батьками, та не повернувся додому.

Також повідомлялося, що 12 січня поліція Закарпаття розкрили вбивство 37-річної ужгородки Габріели Яцкович, яка зникла безвісти два тижні тому.

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