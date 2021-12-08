Обмотав обличчя жінки скотчем: у Дніпропетровській області вбивця-грабіжник отримав довічне ув'язення

Здобиччю вбивці стали 828 гривень.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з твердженням прокурора, що довічне позбавлення волі з конфіскацією майна є справедливим заходом примусу для вбивці з Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.
Мешканця м. Синельникове Дніпропетровської області засуджено до довічного ув'язнення з конфіскацією майна за скоєння умисного вбивства з корисливих мотивів та розбою.
В суді доведено, що у листопаді 2016 року неодноразово раніше засуджений за розбійні напади чоловік проник до квартири своєї знайомої. Він вирішив вбити жінку і пограбувати.
Чоловік однією рукою здавив шию потерпілій, а іншою обмотав її обличчя та руки липкою стрічкою, утримуючи у такому положенні до настання смерті внаслідок механічної асфіксії. Після цього заволодів її майном на 828 грн.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з твердженням прокурора, що покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна є справедливим заходом примусу для вбивці.
Нагадаємо, що у Німеччині чоловік застрелив дружину та трьох власних дітей, після чого наклав на себе руки. Стрілець залишив записку, в якій розповів про побоювання арешту через фейкову довідку про COVID-вакцинацію.
Читайте також:
- У Кривому Розі поблизу пункту приймання металобрухту сталася стрілянина через жінку
- Відвели убік та відібрали телефон: у Сумах молоді люди з пістолетом напали на підлітка
- "Приємний вечір" закінчився втратою пам'яті та всіх заощаджень: у Польщі українець витратив у нічному клубі майже мільйон гривень