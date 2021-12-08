Обмотав обличчя жінки скотчем: у Дніпропетровській області вбивця-грабіжник отримав довічне ув'язення

Здобиччю вбивці стали 828 гривень.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з твердженням прокурора, що довічне позбавлення волі з конфіскацією майна є справедливим заходом примусу для вбивці з Дніпропетровської області.

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Мешканця м. Синельникове Дніпропетровської області засуджено до довічного ув'язнення з конфіскацією майна за скоєння умисного вбивства з корисливих мотивів та розбою.

В суді доведено, що у листопаді 2016 року неодноразово раніше засуджений за розбійні напади чоловік проник до квартири своєї знайомої. Він вирішив вбити жінку і пограбувати.

Чоловік однією рукою здавив шию потерпілій, а іншою обмотав її обличчя та руки липкою стрічкою, утримуючи у такому положенні до настання смерті внаслідок механічної асфіксії. Після цього заволодів її майном на 828 грн.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з твердженням прокурора, що покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна є справедливим заходом примусу для вбивці.

Нагадаємо, що у Німеччині чоловік застрелив дружину та трьох власних дітей, після чого наклав на себе руки. Стрілець залишив записку, в якій розповів про побоювання арешту через фейкову довідку про COVID-вакцинацію.

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