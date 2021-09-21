Обмотав шию мотузкою, прив'язав до лавки і забив до смерті: під Львовом вбивця собаки проведе місяць за ґратами

Обмотав шию мотузкою, прив'язав до лавки і забив до смерті: під Львовом вбивця собаки проведе місяць за ґратами

Суд взяв до уваги те, що чоловік нібито "щиро розкаявся".

У Львівській області чоловіка, який з особливою жорстокістю до смерті забив палицею собаку, заарештували на місяці.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

Подія трапилася ще в червні минулого року. Мешканець селища Тершів Старосамбірського району на подвір'ї односельчанки до смерті забив собаку.

“Чоловік прийшов на подвір’я своєї односельчанки, де бігав рудо-білий безпородистий собака. Чоловік обвив шию тварини мотузкою, потягнув її до галявини на території села і прив’язав до лавки. Потім чоловік взяв палку і забив собаку до смерті і пішов з місця події”, — пише видання.

Суддя, який розглядав справу, висунув звинувачення з урахуванням того, що чоловік нібито "щиро кається". Сам же суд ніяких обтяжуючих обставин не помітив, в зв'язку з чим висунув звинувачення — місяць за гратами.

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