"Обнуляйте сразу": російські окупанти отримали наказ стратити полонених на Запоріжжі

Страта українських військовополонених / © ТСН.ua

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Російські військові стратили українських військовополонених на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області. Українські захисники зафіксували факт воєнного злочину, зокрема отримали перехоплення розмов російських військовослужбовців, які виконали наказ убити беззбройних полонених.

Про це речник угруповання військ «Південь» Максим Кравчук повідомив у коментарі «Українській правді».

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За його словами, до страти причетні російські окупанти, ймовірно, з 38-ї окремої мотострілецької бригади, якій Сили оборони України протистоять на Гуляйпільському напрямку. Українські військові зафіксували злочин днями.

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Підрозділи Сил оборони отримали дані радіоперехоплення, які свідчать про наказ російським військовослужбовцям убити полонених. Зокрема, окупанти отримали команди «вот этого, которий 300-й, его добить» та «обнуляйте сразу».

За словами Кравчука, російські військові без вагань виконали наказ і вбили беззбройних українських захисників. Імовірно, йдеться про двох військовополонених.

Речник також зазначив, що такі накази у 38-й бригаді віддають за вказівкою її командира — полковника Валерія Казака. Ці дані потребують належної перевірки в межах розслідування.

Українські військові наголошують, що зафіксовані матеріали можуть стати доказами злочинів російської армії для майбутнього трибуналу. Відповідні матеріали вже передали правоохоронним органам.

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«Убивство військовополонених — це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на нього, вимагати його розслідування та притягнення винних до відповідальності», — заявив Кравчук.

Нагадаємо, українські правоохоронці встановили особи п’ятьох російських військовослужбовців, причетних до розстрілу трьох українських військовополонених на території Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині влітку 2024 року.

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