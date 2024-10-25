Оборона Дніпропетровщини: голова обласної ради закликає не панікувати

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук відреагував на заяви про начебто недостатню захищеність області від можливого наступу російських окупантів і закликав не піддаватися паніці.

Свій коментар з цього приводу він написав в офіційному Telegram-каналі.

“Пропоную всім заспокоїтися. Чи ви думаєте, що військові повинні вийти з картою і показати на широкий загал, де та які укріплення вони побудували? Це закрита інформація, у країні війна”, – йдеться у дописі.

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Микола Лукашук запевнив, що фортифікації навколо Дніпропетровської області будуються і цей процес триває вже давно.

“Це зона відповідальності Міністерства оборони, військових у взаємодії з ОВА. А от розгін паніки нам зараз точно не допоможе”, – наголосив він.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського через втрати територій, які переходять під контроль російської армії, та заявила про загрозу від окупантів для двох міст – на Дніпропетровщині та Харківщині.

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