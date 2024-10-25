Оборона Дніпропетровщини: голова обласної ради закликає не панікувати

Микола Лукашук запевнив, що фортифікації навколо Дніпропетровської області будуються.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук відреагував на заяви про начебто недостатню захищеність області від можливого наступу російських окупантів і закликав не піддаватися паніці.
Свій коментар з цього приводу він написав в офіційному Telegram-каналі.
“Пропоную всім заспокоїтися. Чи ви думаєте, що військові повинні вийти з картою і показати на широкий загал, де та які укріплення вони побудували? Це закрита інформація, у країні війна”, – йдеться у дописі.
Микола Лукашук запевнив, що фортифікації навколо Дніпропетровської області будуються і цей процес триває вже давно.
“Це зона відповідальності Міністерства оборони, військових у взаємодії з ОВА. А от розгін паніки нам зараз точно не допоможе”, – наголосив він.
Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського через втрати територій, які переходять під контроль російської армії, та заявила про загрозу від окупантів для двох міст – на Дніпропетровщині та Харківщині.
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