"Оборона готова до будь-якого розвитку подій": Данілов розповів, чи є загроза нападу з боку Білорусі

Все, що відбувається в Білорусі, не залежить від її самопроголошеного керівництва, кажуть в РНБО.

Українська розвідка нині не вбачає загрози наступу з боку Білорусі, але сектор безпеки і оборони готовий "до будь-якого розвитку подій".

Про це повідомляє пресслужба РНБО з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Як зазначив Данілов, Білорусь окупована Росією, і все, що відбувається на її території, "не залежить від людей, які вважають себе керівниками цієї країни".

Загроза наступу з боку Білорусі

Після масованих ворожих обстрілів України, які тривають від 10 жовтня, знову заговорили про ймовірність участі армії Білорусі у війни на боці РФ. Так, Лукашенко заявляв, що може задіяти 35-40 тис. білоруських військових у війні проти України, але не буде цього робити.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", Білорусь вкотре подовжила військові навчання ЗС РБ та РФ на полігонах, розташованих поблизу кордону з Україною. Вони триватимуть щонайменше до 12 грудня.

За даними ГУР Міноборони України, ознак створення потужного ударного угруповання ворога на території Білорусі наразі немає.

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