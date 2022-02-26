Оборона Харкова: військові знищили кілька танків окупантів, які прорвалися до міста

Оборона Харкова: військові знищили кілька танків окупантів, які прорвалися до міста

У місті діє комендантська година.

У п'ятницю, 25 лютого, були випадки прориву оборони Харкова російськими окупантами.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Російські війська вели бойові дії з напрямку Дергачів, Циркунів та з Чугуївського напрямку. Були спроби прорвати оборону з боку Високого. "Наші воїни героїчно відстоюють кордони міста Харків. Ми перекриваємо всі напрями", - наголосив Синєгубов.

За його словами, кілька ворожих танків зайшли до міста. Після цього техінка була знищена. Контроль над Харковом відновили українські війська.

"Після серйозного опору наших героїв ворог почав ганебно цілити з артилерії по соціальній інфраструктурі, снаряди влучили у центр крові на Олексіївці та дитячу обласну лікарню. Пошкоджено житлові будинки на Салтівці та ХТЗ. Були намагання знищити військові об’єкти в центрі міста. На жаль, є постраждалі", - повідомив керівник області.

У місті закінчилася комендантська година. Втім, пересуватися Харковом досі небезпечно. Зокрема, виходити з укриття: "Очікуємо масивного обстрілу наших позицій з ворожої артилерії та літаків".

"Вночі працювали диверсійно розвідувальні групи ворога. Їх мета - завербувати цивільне населення, визначити цілей та закладок електронних міток для ворожої артилерії. Окупанти працюють групами від двох до п’яти осіб. Про всі випадки виявлення підозрілих осіб повідомляйте поліцію або військових", - просить голова ОДА.

Він зауважив, що зафіксовані випадки пошкоджень газогонів, єлектромереж, водогонів та іншої критично важливої інфраструктури населених пунктів області. Ремонтні бригади вже приступили до аварійних робіт. Так, обстріли тривають, але ми робимо все можливо, щоби у найкоротший термін усунути пошкодження.

Як повідомлялося, минулої ночі українські військові змогли відстояти Миколаїв. Зокрема, атаку російських військ змогла відбити протиповітряна оборона наших захисників.