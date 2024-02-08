Оборона Києва і Бахмута та блискучий наступ на Харківщині: що відомо про нового головкома ЗСУ Сирського

Сьогодні, 8 лютого, президент Вололодимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського.

Що відомо про біографію і бойовий шлях нового головкома ЗСУ, з'ясовував ТСН.ua.

Біографія

Олександр Станіславович Сирський народився у 1965 році в селі Новинки Владімірської області в Росії. 1986 року він закінчив Московське вище загальновійськове командне училище.

Видання Spiegel назвало цю деталь його біографії "однією з гірких іроній нинішньої війни". Російські пропагандисти теж люблять звертати на це увагу і скаженіють, чому такий успішний воєначальник виявився на стороні України.

Попри цей факт, більша частина життя головкома пов'язана з Україною.

Сирський навчався в Академії Збройних Сил України (оперативно-тактичний рівень) та Національному університеті оборони (оперативно-стратегічний рівень). Закінчив навчальні заклади з відзнакою.

Військова кар'єра

Сирський пройшов усіма командними щаблями – починаючи від командира взводу.

З 1993 року командував мотострілецьким батальйоном 6-ї дивізії Національної гвардії України у Чугуєві, згодом очолив полк.

У 2000-х роках командував 72 механізованою бригадою, де дослужився до звання генерал-майора.

Станом на 2013 рік був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, був долучений до тодішніх процесів співпраці з НАТО.

Аналітики видання The Economist, коментуючи стиль командування генерала Сирського, відзначають принципи децентралізованого командування, детальне планування, а також використання елементів обману та раптовості

Бойовий шлях в АТО/ООС

З початком бойових дій на Донбасі у 2014 році Олександр Сирський став начальником штабу АТО.

Зкрема, був одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджали до самого міста, оточеного окупантами. Він же координував вихід українських військових з Дебальцева.

За бої в Дебальцевому Олександра Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІI ступеня, а згодом присвоїли звання генерал-лейтенанта.

У 2016 році Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. У 2017 році був призначений командиром Антитерористичної операції. З 5 серпня 2019 року – командувач Сухопутних військ ЗСУ. Ще через рік, у 2020-му, отримав звання генерал-полковника.

Захист столиці

У перші тижні великого вторгнення РФ Сирський командував обороною Києва.

Під його керівництвом було створено два кільця оборони столиці: одне на зовнішніх околицях та одне в межах міста.

За рішенням генерала, було зруйновано мостові переходи в Київській області, підірвано дамбу на річці Ірпінь у Козаровичах, що також призвело до затоплення позицій російської армії і завадило наступу ворога на столицю.

Сирський пригадував, що найгарячіший епізод оборони Києва був буквально на четвертий або п’ятий день повномасштабної агресії РФ.

"Це був буквально четвертий або п’ятий день повномасштабної агресії. Момент, коли противник захопив плацдарм у районі Мощуна. Там дуже небезпечна ділянка. Найменша відстань безпосередньо до Києва, що забезпечувало прохід аж до площі Шевченка та вхід у місто. Ситуація дійсно ставала критичною. Були вжиті всі заходи, ми майже добу працювали на командно-спостережному пункті батальйону. Були висунуті всі резерви, які ми мали на той час", – описував ситуацію генерал.

Село Мощун під Києвом / Фото: скриншот з відео

Він також погодився з тезою про те, що успіх у київській стратегічній операції можна вважати моментом корінного переламу у війні. Адже саме ця операція продемонструвала, що українці опиратимуться.

Після перемоги у битві за Київ Олександра Сирський отримав звання Героя України.

Володимир Зеленський і Олександр Сирський. / Фото: Associated Press

Блискучий контрнаступ на Харківщині

Був одним із командувачів контрнаступом ЗСУ на Харківщині, в результаті якого майже вся територія області блискавично була звільнена від ворога, зокрема такі міста як Балаклія, Куп'янськ, Ізюм.

"Оборона ворога на цьому напрямку мала багато недоліків, вона була розтягнута. Увага була звернута на відбиття фронтальної атаки на Балаклію. Але вони не думали, що ми зможемо наступати вище, де оборона не була така продумана", – розповідав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН генерал Сирський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Оборона Києва, контрнаступ на Харківщині та бої за Бахмут. Генерал Сирський. Ексклюзивне інтерв'ю

Битва за Соледар і Бахмут

Восени 2022 – навесні 2023 керував обороною Соледара та Бахмута.

В інтерв’ю українській службі BBC генерал не погодився з думкою, що Бахмут не мав стратегічного значення, тому обороняти його не було потрібно.

"В першу чергу, Бахмут – це центр зосередження основних напрямків і доріг. Ну, наприклад, через Бахмут іде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога зі Слов’янська. Тобто це центр, де сходяться всі ті шляхи. Використовуючи розвинуту мережу доріг російські війська можуть наступати в щонайменше в трьох таких операційних напрямках", – пояснив він.

Крім того, додав Сирський, Бахмут оточений висотами, що дозволяє контролювати місцевість навколо нього, а лише в трьох кілометрах лежить місто Часів Яр.

Генерал регулярно буває на фронті, зокрема на тому ж Бахмутському напрямку.

Олександр Сирський на фронті / Фото: facebook.com/Сухопутні війська України