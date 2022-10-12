Оборона кордону з Білоруссю: в МВС застерегли, що втрати з боку агресора будуть великі

В МВС запевнили, що в контексті кордону з Білоруссю не повториться ситуація, що була станом на 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення РФ.

Заступник голови МВС Ігор Бондаренко повідомив, що на кордоні України та Білорусі відбуваються оборонні заходи, щоб українські військові змогли дати відсіч ворогові ще на початку спроби зайти на територію держави.

Про це Бондаренко розповів на брифінгу 12 жовтня.

Він зауважив, що все відбувається в такому форматі, аби ворог розумів, що ситуація лютого 2022 року не повториться.

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"Ми наразі до цього (більш – ред.) готові. І я вважаю, що ті заходи, які ми вже здійснили, – навіть у порівнянні з тим станом, який ми фіксували в червні (готовності – ред.), – що наразі це збільшено на порядки. Тож заклик до тих, хто може артикулювати якусь ще додаткову агресивну риторику і намагатися це перевірити – це точно робити не потрібно, бо втрати будуть з боку агресора високі", – попередив заступник міністра.

Він уточнив, що Україна готова дати відсіч ворогу безпосередньо на кордоні держави, і ця готовність лише нарощуватиметься. Теперішня стадія – не кінцева.

"Важливо, щоб і наші громадяни, у першу чергу, ті, які проживають у прикордонних регіонах, розуміли, що вони є захищеними, що вони цю загрозу не отримають вже в такому форматі, як це відбулося навіть на початку цієї широкомасштабної агресії в лютому цього року", – зазначив Бондаренко.

Чи є загроза наступу з боку Білорусі

Через призначення Росією нового командувача війною Сергія Суровікіна зростає ймовірність втягування військ Білорусі в пряме зіткнення з Україною. Адже Суровікін керуватиме також армією РБ як союзної держави, пояснив військовий експерт Михайло Самусь.

Проте Білорусі для нападу на Україну потрібно провести часткову або повну мобілізацію своїх військ, зауважив військовий експерт Олег Жданов. Водночас він повідомив, що РБ не вдасться забезпечити усіх необхідною зброєю, адже вся вона ешелонами передається до Росії.

Жданов також попередив про серйозні наслідки домовленостей Росії та Білорусі про розгортання спільного регіонального угруповання військ Союзної держави. Однак на ці наслідки варто чекати не раніше весни 2023 року.

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