Оборона Миколаєва стала однією з найстратегічніших перемог України — нардеп

Завдяки тому, що вдалось відстояти Миколаїв — пізніше російських загарбників відкинули за Дніпро.

Оборон міста Миколаїв на початку повномасштабного російського вторгнення була однією головних перемог України у цій війни.

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Таку думку висловив народний депутат і полковник СБУ Роман Костенко у програмі "Мосейчук + Кім та його команда".

"Я думаю, історики це оцінять і ще колись скажуть, що оборона Миколаєва — це одна з найстратегічніших перемог в цій війні", - заявив Костенко.

Віт зазначив, що кілька важливих факторів вплинули на те, що місто вдалось втримати та не здати російським загарбникам.

"По-перше, це місто, люди, які залишились, які не були під Російською Федерацією. По-друге, це дало нам змогу в перспективі звільнити Херсон. Якби ми далі пішли за Південний Буг, оцього важеля, коли ми дістаємо до Антонівського мосту і до Новокаховської дамби, коли ми можемо вражати їх тили — його б не було", - заявив полковник СБУ.

Костенко заявив, що завдяки цьому Україна залишилась з доступом до Чорного моря.

"Чим би була наша країна без Чорного моря. Ми зупинили, ми завдали їм втрат, підривали мости, бились... Можливо, колись в мемуарах напишемо... І відбили, і відкинули їх за Дніпро", - сказав він.

Нагадаємо раніше повідомлялося, що голова Миколаївської Обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про майбутнє регіону, який він очолює.

Крім того, ми раніше інформували, що раніше Віталій Кім заявляв, що росіяни намагаються лякати українців можливим підривом Запорізької АЕС для того, щоб зупинити контрнаступ наших військових.

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