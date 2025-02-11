Оборона на північ від Харкова: у ЗСУ оцінили небезпеку для міста

У Харківській області українські Збройні сили відсувають російську окупаційну армію до кордону. Втім, це є повільним процесом, адже ворог має перевагу в артилерії.

Про це повідомив представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Тримаємо фронт на північ від Харкова - між селищем Липці та кордоном. На цій ділянці ініціатива на нашому боці. Це дуже важливо, бо коли окупанти намагалися прорватися минулого року на Харківщину, Липці були їхньою головною мішенню, адже з Липців, з панівних висот, відкривається можливість уражати Харків ствольною артилерією", - пояснив Дегтярьов.

Наразі Силам оборони вдається потроху відсувати ворога від Липців у бік кордону. Втім, наголошує військовий, "це дуже повільне просування, йдеться про метри".

"Якщо подивитися карту DeepState за останні кілька місяців, то можна побачити, що на ній є певні зміни. Це дуже повільний процес. Адже ворог має перевагу в артилерії, яку нам доводиться компенсувати точністю та навченістю наших пілотів", - наголосив Дегтярьов.

За його словами, півночі від Харкова тактична ініціатива перебуває на боці ЗСУ. Українські оборонці знищують бліндажі, шляхи підходу й логістичні маршрути окупантів.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про ситуацію на білоруському кордоні. З його слів, поки що прикордонники не фіксують переміщення особового складу армії РБ.

Читайте також: