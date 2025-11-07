Оборона Покровська: військові повідомили, що насправді відбувається у місті

Покровськ. / © Getty Images

Реклама

В районі Мирнограда на Донеччині ситуація залишається напруженою. У Покровську російська армія зменшила свою активність і знизила кількість переміщень. Загарбники очікують на поповнення основними силами.

Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.

Сили оборони у смузі відповідальності корпусу продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян у Покровську. У самому місті та на околицях продовжують бойову роботу сили БпС, штурмові і десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції тощо.

Реклама

За даними військових, росіяни намагаються налагодити логістику через південні околиці Покровська. Зокрема, на цій ділянці війська РФ кілька разів спробували здійснити перекидання особового складу з допомогою авто- та мототехніки. Втім, українські Сили оборони не допустили цього.

Зазначається, що росіяни зазнають втрат у Покровську. Від початку листопада було ліквідовано 71 окупанта, а 36 отримали поранення.

Протягом останніх днів противник намагався декілька разів проникнути до Гришиного. Для цього росіяни планували потрапити у населений пункт під виглядом цивільних. Українські бійці зупинили ворога.

У Мирнограді ситуація напружена, наголосили у корпусі. За даними військових, після численних невдалих спроб ворога штурмувати місто зі сходу ворог намагатиметься змінити вектор удару.

Реклама

Нагадаємо, видання The Economist наголошує, що Покровськ на межі падіння. Командир підрозділу «Тайфун» розповів, що окупанти контролюють щонайменше 60% території. Решта - спірна. З його слів, вся північна частина є сірою зоною. Захоплення міста дасть Росії стратегічну перевагу для встановлення повного контролю над Донецькою областю,

Тим часом The Wall Street Journal зауважує, що бої за Покровськ досягли критичної точки, а Росія близька до найбільшого успіху за 2 роки. Основні бої у війні Росії проти України точилися навколо Покровська. Російська армія кидала піхоту в криваві штурми уздовж лісосмуг і через навколишні села, тоді як українські війська активно застосовували ударні дрони, щоб стримувати ворога.