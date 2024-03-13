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Оборона Рівненської області: очільник ОВА показав фортифікаційні споруди на півночі (фото)

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Оборона Рівненської області: очільник ОВА показав фортифікаційні споруди на півночі (фото)

На півночі Рівненської області триває облаштування оборонних рубежів Фото: ОВА

Будівельники здійснюють земляні роботи, облаштовують ходи сполучень тощо.

На півночі Рівненщини триває облаштування оборонних рубежів. У чіткій координації з військовими там будують невибухові загородження та взводні опорні пункти.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Зокрема, будівельники проводять земляні роботи, облаштовують ходи сполучень тощо.

На півночі Рівненської області триває облаштування оборонних рубежів Фото: ОВА / ©
На півночі Рівненської області триває облаштування оборонних рубежів Фото: ОВА

Роботи відбуваються відповідно до затвердженого графіку, зазначив Коваль.

На півночі Рівненської області триває облаштування оборонних рубежів Фото: ОВА / ©
На півночі Рівненської області триває облаштування оборонних рубежів Фото: ОВА

"Надійна фортифікація – нині один із пріоритетних напрямків нашої роботи. Працюємо далі", – додав він.

На півночі Рівненської області триває облаштування оборонних рубежів Фото: ОВА / ©
На півночі Рівненської області триває облаштування оборонних рубежів Фото: ОВА

Раніше речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій спростував інформацію, що на Авдіївському напрямку нібито немає оборонних укріплень. Тоді український журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що українських військових відвели з Авдіївки в "чисте поле".

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