Оборона й наступ, Паризький форум миру, Зеленська у Франції: головне зі звернення президента

Лідер відзначив роботу українських захисників та усіх, хто крок за кроком наближає нашу перемогу.

Сьогодні, 10 листопада, особлива увага приділялася стратегічним питанням. Головна тема – забезпечення наших подальших оборонних та наступальних операцій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Так, на засіданні Ставки йшлося про:

оборонний бюджет на наступний рік;

снаряди й техніку для операцій, які зараз реалізовуються;

посилення захисту Херсона від російського терору.

Як зауважив український лідер, розвідка доповіла про роботу з евакуації наших громадян із сектора Газа. Ці зусилля тривають, також наша держава допомагає громадянам інших держав-партнерів. Він подякував: ГУР, МЗС, посольствам.

"Молодці! До речі, дякую підрозділам ГУР, які виконують бойові завдання на фронті – на землі й на морі", – акцентував Зеленський.

Ситуація на фронті

Цього дня, зазначив лідер, були доповіді командувачів із фронту. Він подякував усім, хто воюює і допомагає. Кожному підрозділу, кожній бригаді, які виконують завдання на Харківщині, Донеччині, півдні нашої держави.

"Артилеристи 55-ї бригади – як завжди, пишаюся вами! Марʼїнський напрямок – воїни 79-ї окремої бригади ДШВ, дякую! Авдіївка – 53-тя та 110-та окремі механізовані бригади. Дякую! Купʼянськ – 14-та окрема механізована бригада, 57-ма окрема мотопіхотна, 13-й батальйон "Дев'яностоп'ятки", 3-й батальйон 54-ї окремої механізованої бригади, 2-й батальйон 30-ї окремої механізованої та 40-ва окрема артилерійська бригада – я дякую всім вам, воїни!", – наголосив президент.

Паризький форум миру та візит Зеленської до Франції

Український лідер звернувся до учасників Паризького форуму миру. Захід об'єднав лідерів: і європейських, і з інших континентів. Зеленський підкреслив: важливо, щоб усі наявні виклики, передусім безпекові, отримували саме глобальні відповіді – світової більшості.

"Що більше світ об’єднаний, що більше є ліній нашої співпраці, то менше буде шансів на домінування в тих, хто людське життя не цінує. Я вдячний Президенту Макрону за організацію таких міжнародних майданчиків", – відзначив Зеленський.

Днями також відбувся візит першої леді України до Франції, яка взяла участь у відкритті в Парижі представництва Українського інституту, що має на меті просувати українську культуру у світі. Є меморандум про співпрацю між Українським інститутом та університетом Сорбонна.

"Також Олена взяла участь у роботі конференції ЮНЕСКО – ця організація допомагає нам об'єднувати світ заради захисту української культурної спадщини від російських ударів. Була зустріч першої леді України та Еммануеля і Бріжит Макрон. Найвищий рівень уваги до України. Дякую", – деталізував президент.

Відбувся візит до Франції також першої віцепремʼєр-міністерки України Юлії Свириденко. Опрацювали питання створення фонду щодо відновлення нашої критичної інфраструктури. Готується й початок роботи з Україною Французького банку розвитку.

Зустріч з міністром оборони Литви

Також лідер поспілкувався з міністром оборони Литви та подякував за надану Україні підтримку, яка є дуже вагомою. Йдеться про зброю, політичну підтримку та позицію суспільства.

"Справді відчувається наше союзництво. Я попросив переказати слова нашої української вдячності пану Президенту Наусєді. Та обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Литвою. Працюємо над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин для хлопців на фронті", – відзвітував головнокомандувач.

"Готуємось і до інших міжнародних комунікацій і заходів – ми зробимо все, щоб додати Україні сили", – підсумував український президент.

Читайте також: