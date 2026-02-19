Оборонна операція у Покровсько-Мирноградській агломерації наближається до завершення: подробиц

Покровськ / © Associated Press

Оборонна операція в районі Покровська та Мирнограда підходить до завершення, надалі бої триватимуть на підходах до міста з північного заходу та заходу.

Таку думку висловив військовий оглядач Богдан Мирошников.

Зазначається, що активна фаза оборони Покровсько-Мирноградської агломерації фактично добігає кінця. Водночас наголошується: ворог не отримає оперативного простору для швидких проривів.

За наявною інформацією, подальші бойові дії зосередяться на підходах до Покровська — з північного заходу та заходу. Одне із завдань українських сил — максимально стримувати противника та не дозволяти йому вільно закріплюватися у міській забудові.

Також висловлюються сподівання, що оборона Добропілля буде належним чином підготовлена з урахуванням розвитку ситуації.

Водночас підкреслюється, що українські військові протягом півтора року утримували агломерацію під надзвичайно потужним тиском противника, зробивши більше, ніж дозволяли наявні ресурси.

Офіційні коментарі Генерального штабу ЗСУ щодо зміни характеру операції на цій ділянці фронту наразі відсутні.

Раніше повідомлялося, що ситуація в районі Покровська на Донеччині наближається до критичної та продовжує погіршуватися.

Ми раніше інформували, що на Покровсько-Мирноградському напрямку триває оборонна операція, російські війська посилюють атаки на південних околицях міст.