Оборонні потреби, формула миру та безпекові гарантії: Єрмак поспілкувався з радником Байдена

США залишаються потужним союзником України в боротьбі проти російської агресії.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Зокрема, вони обговорили оборонну підтримку України.

Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму телеграм-каналі.

Детальніше про розмову

За словами голови ОП, він поінформував Джейка Саллівана про актуальну ситуацію на фронті та дії українських військових із метою звільнення територій нашої держави. Йшлося про першочергові оборонні потреби України.

"Подякував за лідерство Сполучених Штатів Америки в коаліції винищувачів і рішення, які дали змогу розпочати процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та відкривають шлях до отримання Україною цих сучасних бойових літаків", – зауважив Єрмак.

Крім того, він обговорив із Салліваном важливість української формули миру й переговорів про безпекові гарантії в межах декларації G7 щодо підтримки України.

Сьогодні президент США Джо Байден, обидві палати Конгресу та весь американський народ допомагають Україні та підтримують її в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Україна вдячна за таку позицію і високо цінує її.

Нагадаємо, в День Незалежності України президент США Джо Байден оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення й депортації українських дітей.

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