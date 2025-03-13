Оборонний концерн Rheinmetall готовий озброїти миротворців в Україні

Про готовність відправити в Україну миротворців раніше заявили кілька європейських країн, зокрема Велика Британія, Франція, Данія та Швеція.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий взяти участь у забезпеченні можливої міжнародної миротворчої місії після закінчення війни Росії проти України.

Про це на пресконференції в середу, 12 березня, заявив очільник компанії Армін Папперґер, передає Deutsche Welle.

Поки що йдеться про теоретичні можливості. "Конкретні розмови наразі не ведуться", – сказав Паппарґер, відповідаючи на запитання Deutsche Welle. За його словами, Rheinmetall може запропонувати "понад 2000 найменувань", але конкретні цифри можливих поставок не назвав.

Про готовність відправити в Україну миротворців раніше заявили кілька європейських країн, зокрема Велика Британія, Франція, Данія та Швеція. США ведуть у ці дні переговори з Росією та Україною про умови закінчення війни.

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Як приклад глава Rheinmetall назвав постачання німецької танкової бригади в Литві, розгортання якої має завершитися до 2027 року. За його словами, може йтися "насамперед про танки й броньовані автомобілі". Папперґер зазначив, що Rheinmetall – "найбільший виробник армійських вантажівок". Він також згадав вироблені компанією засоби РЕБ і розвідувальні дрони, які можуть знадобитися для контролю, "коли буде проведена лінія розмежування". У зв'язку з цим він назвав і розвідувальні супутники, в які Rheinmetall "зараз інвестує".

Виробництво ракет і БПЛА в Україні: "Рішення немає"

В Україні Rheinmetall створив ремонтний завод для бронетехніки і будує завод з виробництва артснарядів. Відповідаючи на запитання DW про можливий завод із виробництва компонентів для артилерійських ракет в Україні, Паппарґер сказав, що українська сторона хотіла б цього, але рішення – за Києвом. "Ми ведемо розмови про це, є бажання, але рішення (Києвом - ред.) ще не ухвалено", – зазначив підприємець. За словами Папперґера, на таке високотехнологічне виробництво потрібен час і гроші: "Якби ми почали три роки тому, зараз би закінчили".

Rheinmetall будує завод із виробництва компонентів для артилерійських ракет, зокрема ракетних двигунів, у Нижній Саксонії. Очікується, що він запрацює у 2027 році.

Також "є розмови, але немає рішення" про можливу участь Rheinmetall у виробництві українських безпілотників. "Сьогодні багато українських виробників БПЛА приходять до нас і пропонують спільне виробництво, – сказав Паппарґер. – Ми ще не ухвалили рішення в цій сфері". За його словами, зараз Rheinmetall розширює виробництво безпілотників у Німеччині. При цьому він зазначив, що БПЛА не є технологією, здатною переломити хід війни.

Підбиваючи на пресконференції підсумки 2024 року, глава Rheinmetall зазначив, що компанія отримала рекордний прибуток. Річний оборот склав 9,8 млрд євро. За його даними, компанія стала провідним промисловим партнером України, а загальний обсяг замовлень з моменту масштабного російського вторгнення у 2022 році сягнув близько шести мільярдів євро. Папперґер зазначив, що Rheinmetall щотижня контактує з партнерами в Україні.

Зазначимо, у червні 2024 року в Україні відкрили перший цех Rheinmetall з ремонту й виробництва бронетехніки.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон закликав почати планування гарантій безпеки для України після завершення війни.

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