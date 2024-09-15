Оборонний потенціал України може досягти $20 млрд: Умєров назвав умову

Оборонна промисловість України може досягти $20 млрд при умові залучення значних інвестицій.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров, передає пресслужба Міноборони.

Умєров закликав міжнародних партнерів активніше інвестувати в українську оборонну промисловість. Він підкреслив, що для збільшення виробництва військової техніки Україні потрібна підтримка іноземних інвесторів, а також своєчасна фінансова і військова допомога.

"Торік ми планували наші виробничі можливості й визначали, скільки можемо спільно виробити у приватному та державному секторах. Тоді наш потенціал становив 7 мільярдів доларів. У 2025 році ми можемо збільшити цей показник утричі. За нашими оцінками, за умови додаткового фінансування потенціал оборонного виробництва може досягти 20 мільярдів доларів. Ми готові відкривати з вами спільні підприємства. Ми можемо познайомити вас і звести вас з будь-ким із наших очільників, щоб працювати спільно. Це дасть нам можливість збільшувати наші потужності також", - сказав він.

Міністр оборони України підкреслив, що потенціал оборонної індустрії країни перевищує обсяги інвестицій, які Україна може забезпечити самостійно. Він наголосив на готовності Міністерства оборони відкривати спільні підприємства з партнерами для суттєвого збільшення виробничих потужностей.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала створення європейської схеми продажу озброєнь за кордон, закріплення пріоритету європейських замовлень під час криз та заснування спецфонду ЄС для оборонних проєктів, щоб стимулювати військову промисловість у відповідь на агресію Росії.

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