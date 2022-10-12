Оборонно-промисловий комплекс Білорусі задіяний у ремонті техніки РФ, пошкодженої в Україні - Генштаб

Білорусь і далі допомагає РФ у війні проти України.

У Білорусі заходилися ремонтувати техніку російських окупантів, якій дісталося від ЗСУ в Україні.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Лукашенко заявляє про готовність республіки білорусь надати допомогу російській федерації у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс білорусі вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої під час бойових дій. Крім того, знято зі зберігання та відправлено в Білгородську область першу партію з двадцяти танків Т-72", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко разом із Володимиром Путіним домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

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